РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В четверг в подмосковном Домодедове открыли агрохимический форум «Агрополигон-2021», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Участников форума поприветствовал заместитель министра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев.

«Она (площадка проведения форума - ред.) не только масштабная и растущая год от года. Она одновременно зарекомендовала себя на протяжении всех лет проведения, как авторитетная, престижная, очень глубокая, которая выводит всех участников на настоящие фронтиры развития науки, на передний край практических технологий и на обсуждение самых важных коренных вопросов, от которых зависит не только развитие отрасли, но и продовольственная и экологическая безопасность страны», - сказал Афанасьев.

Министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский отметил, что Подмосковье ежегодно выделяет порядка 5 млрд рублей государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Меры поддержки имеют свои результаты. В частности, увеличиваются надои. В этом году планируется надоить порядка 750 тысяч литров, что на 40 тысяч литров больше предыдущего года.

«Этот агрополигон очень важен нам тем, что здесь студенты, аспиранты, молодые ученые разрабатывают новые методики развития растениеводства. Испытывают новые сорта, новые препараты, потенциирующие рост растений, борющиеся с вредителями, сорняками. Естественно, все самые успешные практики мы будем перенимать для промышленного нашего производства», - отметил Воскресенский.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных отметил, что для городского округа очень важно, что крупнейший агрофорум проходит на территории муниципалитета.

«Мне хочется пожелать участникам этого форума новых побед, достижений, новых открытий. Уверен, что результаты этого форума будут очень серьезными, и мы уже в ближайшее время их увидим», - сказал Двойных.

Также на форуме присутствовали директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров, директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов, вице-президент Российской академии наук Ирина Донник и другие.

В мероприятии принимают участие представители из 6 зарубежных стран и более чем 45 регионов Российской Федерации. Агрофорум продлится до вечера 29 июля.