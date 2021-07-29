РИАМО - 29 июл. В результате дождя, который начался во второй половине дня 28 июля и закончился ночью 29 июля, в Москве выпало не более 10 мм осадков, что составляет 10,6% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Норма осадков в июле составляет 94 мм.

В Наро-Фоминском округе Подмосковья выпало 14 мм осадков.

В Московском регионе в итоге не было ни грозы, ни порывистого ветра. Сильные грозовые дожди обрушились на Северо-Западный округ и Тверскую область.

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