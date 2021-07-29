РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Рабочие завершают благоустройство территории новой школы на Армейском проезде Подольска, которая откроется 1 сентября, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

К 100% готовности стремятся строители школы на 1,1 тыс. мест на Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики. Здание станет вторым корпусом действующей школы №34 – их объединит общий стадион.

Строительство ведет ООО «Триумф» во главе с ее руководителем Иваном Бузикевичем. Это не первый социальный объект, который компания возводит в городе и делает это всегда в срок и с высоким качеством. Небольшое отставание допущено было летом, в настоящее время замечаний по графику нет.

На днях будет полностью оборудован пищеблок. Хороший темп у финишных отделочных работ в актовом и спортивном залах, в учебных классах. Близится к окончанию и благоустройство территории.

Современное, технологичное, комфортное здание должно понравиться учащимся, которые придут в школу 1 сентября.