РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Земельный участок площадью более 41 тыс кв м приняли из федеральной в муниципальную собственность городского округа Люберцы на совете депутатов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в администрации Люберец состоялось заседание совета депутатов. На заседании обсуждался вопрос о принятии земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. Докладчик - заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров.

«Данный проект предлагает принять в муниципальную собственность земельный участок площадью более 41 тыс кв м на основании распоряжения территориального агентства по управлению госимуществом Московской области. Документы согласованы», - сказал Сыров.

Как отметил председатель совета депутатов Сергей Антонов, большинством голосов было принято решение о внесении в совет депутатов с положительной оценкой.