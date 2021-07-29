РИАМО - 29 июл. Комитет по туризму Подмосковья начал отбор заявок на предоставление субсидии для возмещения затрат туристским организациям. На них могут претендовать те, кто реализует туристские продукты россиянам, отдыхающим в регионе в 2021 году, сообщает пресс-служба комитета.

Проект субсидирования туроператоров, обеспечивающих поток отдыхающих из других регионов России в Московскую область, на туристические маршруты регионе, был разработан комитетом для развития внутреннего туризма.

Субсидию предоставляют по соглашению, заключенному комитетом и туроператором по форме, установленной министерством экономики и финансов Подмосковья.

Заявки принимаются с 4 августа по 3 сентября по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1, корп. А.

За разъяснениями по подготовке заявки необходимо обратиться к ответственным сотрудникам. Также информацию можно получить по электронной почте: tourizm@mosreg.ru.

Участник отбора должен соответствовать всем предъявляемым требованиям и предоставить документы, подтверждающие фактические затраты и расходы.

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