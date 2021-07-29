РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В рамках Всероссийской экологической акции-марафона «Дни зеленых действий» 31 июля в Подольске пройдет экологический субботник по очистке лесополосы Плещеевского парка, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

Субботник пройдет в микрорайоне Ново-Сырово (Цемянка), начало в 10:00. Приглашают всех желающих. Все необходимое предоставят организаторы.

«Дни зеленых действий» направлены на консолидацию усилий волонтеров и широкой общественности вокруг темы экологии в стране в целом и в каждом из регионов.

«Дни зеленых действий» - проект для каждого, в нем может принять участие любой желающий. Любой житель региона видит проблемы изнутри и может повлиять на их исправление.