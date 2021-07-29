РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. Полицейские Щелкова задержали местного жителя, который подозревается в краже телефонного кабеля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В отдел полиции по микрорайону Чкаловский поступило заявление от представителя коммерческой организации. Он рассказал о том, что около дома на улице Бахчиванджи неизвестный похитил телефонный кабель, причинив материальный ущерб в размере более 182 тыс рублей.

По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый местный житель 40 лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».