РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В городском округе Люберцы прекращена деятельность организаций, предоставляющих патронажные и гостиничные услуги, сообщает отдел земельного контроля администрации муниципалитета.

В городском округе Люберцы в результате совместных действий муниципального земельного контроля и прокуратуры была прекращена деятельность по предоставлению патронажных услуг в СТ «Ратибор» и СНТ «Ручеек» «Бабушки и дедушки».

Также прекращена деятельность по предоставлению гражданам гостиничных услуг в СНТ «Зеленая Зона» (гостевой дом «Сино»).