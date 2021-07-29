РИАМО - 29 июл. За сутки в столице вылечились еще 5060 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек, сообщает столичный оперштаб.

3356 новых случаев Covid-19 в Москве выявили за сутки. 984 человек госпитализировали в медучреждения города.

На сегодняшний день основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Привиться любым из доступных отечественных препаратов можно в пунктах на базе поликлиник, павильонах «Здоровая Москва» или других общественных местах.

Очередной розыгрыш 5 автомобилей среди граждан, поставивших первый компонент вакцины в столице с 19 по 25 июля, состоялся 28 июля.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.