РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Житель подмосковного Красногорска сообщил о нарушениях при установке вышки в лесополосе в микрорайоне Изумрудные холмы, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что возле дома №2 по улице Игоря Мерлушкина устанавливают антенно-мачтовое сооружение. По его словам, работы на земле Лесфонда идут с нарушениями.

«Комитет лесного хозяйства Московской области сообщает следующее - сотрудниками Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» установлено, что участок, указанный в обращении, расположен в выделе 32 квартала 31 Красногорского участкового лесничества. Указанный лесной участок предоставлен в пользование на основании договора аренды», - говорится в ответе.

При проведении проверки установлено, что объекты размещены в отсутствие проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной экспертизы. На основании изложенного лесопользователь вызван на составление протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ.