РИАМО - 29 июл. Суммарная готовность объектов столичной инфраструктуры составляет около 70%, работы ведутся строго по графику, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Надо подготовить учреждения образования, здравоохранения, подготовить объекты промышленности, малого и среднего бизнеса. И, конечно же, жилой фонд, таких объектов у нас около 35 тыс. Все эти объекты социальной сферы должны быть готовы к 1 сентября», — сказал Бирюков на онлайн-конференции «Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг. и ход работ по благоустройству».

В столице находится 13 ТЭС, а также около 200 котельных. Их приведут в готовность к 25 сентября – началу отопительного сезона.

«Сегодня мы идем в строгом соответствии с графиком, все учреждения социальной сферы его выполняют. Их уровень готовности к зиме составляет 70%», — уточнил Бирюков.

Заммэра добавил, что жилой фонд города готов зимнему времени года на 72%, крупные энергетические объекты проводят работы согласно установленному графику.