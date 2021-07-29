РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Работу светофора и фонарей освещения на Путилковском шоссе в подмосковном Красногорске наладили по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».
Пользователь сообщил, что на Путилковском шоссе нет освещения и не работают светофоры.
«ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» рассмотрело обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге Путилковское шоссе и сообщает, что все необходимые работы выполнены», - ответил представитель службы строительства дорог.
Пользователь отметил сообщение, как успешно решенное.
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