РИАМО - 29 июл. В столице за сутки выявили 3356 случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 499 131 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Среди вакцинированных также разыгрывают автомобили: каждую неделю разыгрывают 5 авто среди тех, кто за предыдущую неделю сделал первую прививку от Covid-19.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.