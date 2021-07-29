РИАМО - 29 июл. Примерно 23 тыс. специальной техники и около 18 тыс. снегоуборочных машин находится в распоряжении московских коммунальщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что столичные коммунальные службы успешно справлялись с уборкой снега, когда в Москве за сутки выпадало до 50 мм снега.
Мощность сплавных пунктов, которые используются для утилизации осадков, в настоящее время составляет 650 куб.м. Также в резерве коммунальщиков находится 37 мобильных.
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