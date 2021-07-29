РИАМО - 29 июл. Примерно 23 тыс. специальной техники и около 18 тыс. снегоуборочных машин находится в распоряжении московских коммунальщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Наша мощность такова, что позволяет справиться с любыми снегопадами, это наглядно показали прошлые периоды и период 2 года назад, когда в городе выпало снега в двое больше нормы. То количество техники, которое у нас есть, позволяет справиться с любыми задачами», — сказал Бирюков на онлайн-конференции «Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг. и ход работ по благоустройству».

Он подчеркнул, что столичные коммунальные службы успешно справлялись с уборкой снега, когда в Москве за сутки выпадало до 50 мм снега.

Мощность сплавных пунктов, которые используются для утилизации осадков, в настоящее время составляет 650 куб.м. Также в резерве коммунальщиков находится 37 мобильных.