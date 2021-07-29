РИАМО - 29 июл. Cемь новых полноразмерных игровых площадок для детей разместят до конца года во дворах подмосковного Реутова, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Ежегодно мы обновляем или устанавливаем до 10 новых детских площадок. До конца 2021 года три игровых территории появятся в северной части города, четыре – в южной. Работы на двух из них – на улицах Молодежной, 6 и Октября, 30 близятся к завершению», - сказал Каторов.

По его словам, на их оборудование и благоустройство в комплексе работ по обновлению дворовых территорий бюджет городского округа выделил на 2021 год вдвое больше средств – 30 миллионов рублей против 15 миллионов рублей в 2020 году.

В ходе установки игровых площадок полностью проводятся все необходимые работы – от подготовки площадки, установки игровых элементов, до заливки травмобезопасным прорезиненным покрытием. Также размещаются обязательные по стандартам подмосковного региона опоры освещения с энергосберегающими светильниками, лавочки, информационные щиты и урны.