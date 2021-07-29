РИАМО - 29 июл. По результатам мониторинга центра стратегических разработок выяснилось, что самыми популярными сервисами МФЦ в конце 2020 – начале 2021 года стали услуги Росреестра, МВД и ПФР. По ним было принято более 41 млн обращений, пишет в четверг газета «Известия».

Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности (22 млн). На втором месте – регистрационный учет граждан (7,4 млн).

ЕГРН запрашивали 6,2 млн раз, меняли и получали паспорта 3 млн раз, запрос на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости подавали 1 млн раз. Более 800 тыс. обращений касались получения СНИЛС, более 700 тыс. – миграционного учета, справку о размере пенсии запросили 450 тыс. раз.

По данным Ростреестра, более 90% их услуг предоставляются через МФЦ.

«Недвижимость, паспорт и пенсия — то, что всегда волнует россиян. И неважно, что происходит в жизни, — полное благополучие или эпидемия», - отметил доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Илья Маркин.

Он добавил, что внедрение дистанционного предоставления услуг не заменит офисов, поскольку многие люди предпочитают хранить документы в бумажном виде.

Формат работы центров госуслуг несколько изменился с ноября 2020 года. Например, количество офисов с сокращенным перечнем услуг уменьшилось на 57%. На 21% меньше центров стали работать по предварительной записи, а вот количество выездных центров увеличилось на 7%.

В период пандемии многие услуги перевели на упрощенный порядок восстановления: по электронной почте, по телефону или в иных форматах.

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев заявил, что общее количество обращений граждан в центры госуслуг снизилось. Так, в 2020 году в МФЦ зафиксировали 74 млн заявок, а в 2019 году – 91,5 млн.

«По данным оперативного мониторинга мы видим, что в 2020 году заявители, меньше обращались за услугами по оформлению заграничных паспортов, водительских удостоверений, справок МВД, а также сертификатов на материнский капитал, — сообщил Алексей Херсонцев.

Удаленные каналы коммуникации и цифровые сервисы позволили центрам госуслуг справиться с нагрузкой и ограничениям из-за пандемии, считает руководитель направления «Институт развития МФЦ» ЦСР Михаил Анисимов. Однако, немалый вклад внесли операторы офисов, оказывавшие услуги буквально «на лавочках».

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.