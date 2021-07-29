РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В нынешнем году рабочие отремонтировали более 250 подъездов в Подольске по губернаторской программе «Мой подъезд», сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

В округе продолжаются работы в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», она реализуется в регионе с 2017 года. Основная цель программы – сделать подъезды многоквартирных домов уютными и комфортными.

Из запланированных к обновлению в 2021 году 466 подъездов ремонт завершен в 255, в активной стадии производства работ – 114 подъездов. В текущем году в программе принимают участие 17 муниципальных и частных управляющих компаний Подольска, обслуживающих многоквартирные жилые дома, и, безусловно, сами жители.

Именно жители определяют виды основных работ, а также индивидуальное оформление, цветовые решения и формы. Жильцы ряда домов очень творчески подходят к ремонту, и тогда в подъездах воплощаются интересные задумки, как, например, в доме №15 по улице Свердлова или в доме №113/62 на проспекте Ленина. По окончании ремонтных работ жители оценивают их качество и участвуют в приемке.