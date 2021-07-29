РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. В сентябре этого года еще 70 тыс. жителей микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи будут обеспечены качественной питьевой водой, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация программы «Чистая вода» по обеспечению населения качественной водой из централизованных источников водоснабжения. До 2024 года еще 700 тыс. жителей Подмосковья получат чистую питьевую воду.

«В рамках программы в Балашихе проходит 2-й этап ремонтных работ на сетях водоснабжения в микрорайоне Железнодорожный. Работы идут с опережением сроков, поэтому порядка 70 тысяч жителей подмосковной Балашихи будут обеспечены качественным водоснабжением уже в сентябре текущего года», - говорится в сообщении.

Третьим этапом в Балашихе станет строительство и реконструкция объектов водоснабжения в микрорайоне Новский, который завершится в декабре текущего года.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, всего до 2024 года будет построено и модернизировано 146 объектов инженерной инфраструктуры в 32 городских округах.

За 6 лет качественная питьевая вода пришла в дома 2 млн жителей Подмосковья. Построено и модернизировано около 400 объектов. Обеспеченность чистой водой в Подмосковье выросла с 83,2 до 92,4%.