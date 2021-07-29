РИАМО - 29 июл. Завершена проходка левого перегонного тоннеля между Большой кольцевой линией московского метро и электродепо «Замоскворецкое». Ее выполнил тоннелепроходческий комплекс «Марина», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Соединительная ветка нужна для подачи поездов из депо на Большое кольцо, частью которого станет реконструируемая Каховская линия. В конце прошлого года метростроевцы проложили соседний правый тоннель. В нем уже идет бетонирование верхнего строения пути», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» (оператор программы развития подземки) Юрий Кравцов, строительство тоннеля велось в непростых гидрогеологических условиях: почвы, где делали тоннель, состоит из суглинка и обводненного песка.

«ТПМК «Марина» диаметром 6 метров завершил проходку левого перегонного тоннеля длиной 784,8 метра от площадки, расположенной вблизи электродепо «Замоскворецкое», до демонтажной щитовой камеры между станциями «Каховская» и «Варшавская» Большой кольцевой линии метро», – рассказал Юрий Кравцов.

Генеральный директор АО «Метрострой» - подрядчика по строительству нескольких участков и станций Большого кольца – Сергей Жуков рассказал, что проходка под действующими транспортными объектами потребовала принятия ряда дополнительных мер по обеспечению безопасности.

«Мы аккуратно провели щит под Варшавским шоссе и рядом с действующим участком метрополитена – реконструируемой станцией «Варшавская», - пояснил Жуков.

Он добавил, что для работы на этом участке крейсерскую скорость тоннелепроходческого комплекса снизили. Кроме того, специалисты отслеживали давление в системе.

На поверхность грунт перемещали через смонтированный трубопровод. Это характерный метод при работе на геологически сложных участках, где используются ТМПК с гидропригрузом.

Для окончательной интеграции соединительной ветки в тоннеле вырежут пять стрелок.

Большое кольцо московского метро – крупнейшее в истории городской подземки. Линия включит 31 станцию, 12 из которых уде открыты, 16 – строятся, а 3 – станции бывшей Каховской линии – реконструируются.

Ранее на Каховской, «Варшавской» и «Каширской» станциях приступили к установке современных систем дымоудаления. В настоящее время работы на станциях находятся в активной фазе.