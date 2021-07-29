РИАМО - 29 июл. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах до одного дня, об этом он сообщил в ходе подписания соглашения с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В четверг Шойгу и Воробьев подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона. Всего их в Подмосковье около 30.

«Сокращение до десяти с тридцати дней на оформление подобного рода документов – это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки», - сказал Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

Он отметил, что нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку.

«Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», - подчеркнул Шойгу.

Военные комиссариаты Подмосковья ждет капремонт, их услуги планируют предоставлять в электронном виде и в МФЦ.