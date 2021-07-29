РИАМО - 29 июл. Более 73 тыс. зданий и около 55 тыс. км различных подземных коммуникаций, а также около 115 тыс. км электросетей предстоит подготовить столичным коммунальщикам к зимнему периоду, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Используя опыт прошлых лет, мы проводим эту работу, он нам говорит, что прошедшие 11 лет прошли без аварий, отключений и нарушений объектов жизнедеятельности города», — сказал Бирюков на онлайн конференции «Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг. и ход работ по благоустройству».

Заммэра добавил, что аномально жаркое лето этого года не сказалось на проведении работ по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду.

«Система построена таким образом, что даже если это жаркое лето мы работаем над тем, чтобы хорошо пройти зимний период. Система городского хозяйства позволяет использовать дополнительные ресурсы и технологии», — уточнил Бирюков.