РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил награды от Мособлдумы двум депутатам Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«У нас этот год насыщенный политическими событиями. Нам нужен результат, развитие округа, что мы с вами совместно и делаем. За это вам огромное спасибо. Я должен выполнить поручение председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, ваши коллеги удостоены наградами Мособлдумы. Один из них - это Дмитрий Лактионов», - сказал глава.

Глава вручил Лактионову нагрудный знак и удостоверение за вклад в развитие области.

«Еще у нас Мария Фомичева удостоена Почетной грамоты Мособлдумы», - отметил Ружицкий.