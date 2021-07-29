РИАМО - 29 июл. Военные комиссариаты Подмосковья ждет капремонт, их услуги планируют предоставлять в электронном виде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона. Всего их в Подмосковье около 30.

«Мы подготовили стандарт современного военкомата, все мы отремонтируем, сделаем с иголочки. Но главное - это содержание. <...> Мы в феврале должны <...> показать, как «летают» услуги. Надеюсь, что в первом квартале будет повод встретиться (с Шойгу - ред.) уже в военкомате и показать, как наши ребята получают услуги», - сказал Воробьев.

По его словам, Московская область ежегодно призывает на службу порядка 12 тысяч ребят, также в регионе предоставляются тысячи услуг для мобилизационных резервов, военных ветеранов.

«Все вопросы, связанные с призывом, получением справок в других сферах, должны быть комфортными. Об этом говорит президент (РФ Владимир Путин – ред.) в контексте государственных услуг», - заключил Воробьев.

Как отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар в ходе презентации, при трансформации военкоматов используют стандарты МФЦ: все услуги, а их более 10, будут оцифрованы, сроки их получения - сокращены.

«Мы проработаем возможность их оказания в МФЦ. Военные комиссариаты будут модернизированы, в них проведут капитальный ремонт. Услуги станут простыми и понятными. Сократится число необходимых документов. Большую часть услуг оцифруют до конца года, финальная стадия - февраль 2022 года», - уточнил Рымар.

По его словам, две услуги военкоматов в регионе уже оцифровали, срок их получения сократился до одного дня.

«Вчера мы запустили услугу по оформлению и выдаче справок двух видов - о размере военной пенсии и о наличии права на лечение в медучреждениях Минобороны России. Теперь их можно получить на региональном портале госуслуг и в 126 МФЦ <…>. В прошлом году за такими справками в военкоматы обратились более 25 тысяч раз», - заключил Рымар.

Шойгу и Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов>>