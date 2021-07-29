РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В Подольске легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, пострадал ребенок-пассажир, сообщает ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

По предварительным данным, 28 июля в 04:30 на улице Шамотная у дома №6 произошло столкновение легкового автомобиля и двух грузовых транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.