РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Житель Балашихи похитил товар на 11 тысяч рублей из магазина на улице Крупской, злоумышленника задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В Дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился сотрудник одного из магазинов одежды, расположенный на улице Крупской. Он рассказал, что неизвестный открыто похитил товар. Сумма материального ущерба составила 11 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 25-летний местный житель.

В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.