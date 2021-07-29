РИАМО - 29 июл. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона, передает корреспондент РИАМО.

«Соглашение носит ясный, понятный характер. Необходимо иметь график по срокам, деньгам, территориям. Мы должны четко понимать, когда у нас будет полный порядок в военных комиссариатах по всей территории области», - сказал Шойгу.

Он отметил, что в рамках соглашения военные комиссариаты ждет полная трансформация, должен измениться не только их облик, но и работа: она должна быть более оперативной и удобной как в части призывной кампании, так и в работе с ветеранами.

«Нельзя бесконечно ходить в военный комиссариат, чтобы получить справку. Это утомительно», - подчеркнул Шойгу.

Воробьев отметил, что рассчитывает над поддержку ведомства.

«Любая идея спотыкается, если нет партнерства и взаимопонимания. За все время работы нашей команды с представителями министерства обороны не было никаких барьеров и замедлений. Для нас это принципиально важно», - добавил Воробьев.