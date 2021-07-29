РИАМО - 29 июл. Около 10 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией вылечили в госпитале в парке «Патриот» в Одинцовском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Разрешите слова благодарности сказать Вам (министру обороны РФ Сергею Шойгу - ред.) и вашим военным врачам. Здесь, на территории «Патриота», было три волны коронавирусной инфекции. Здесь вылечили, помогли встать на ноги около 9,8 тысячи человек», - сказал Воробьев.

Он отметил, что иногда в борьбе с коронавирусом мощностей региону не хватало и министерство обороны оказало серьезную поддержку.

«Здесь каждый раз работали порядка 600 врачей и среднего медицинского персонала», - заключил Воробьев.

В парке «Патриот» открывали временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Ранее Воробьев сообщил, что в связи с улучшением ситуации по Covid-19 1 августа госпиталь в «Патриоте» будет закрыт.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Снижение заболеваемости Covid‑19 зафиксировали в ряде регионов РФ. Самая низкая заболеваемость коронавирусом в России наблюдается в Чечне.

- Более 21 млн россиян полностью привились от коронавируса. 20 млн из них сделали прививку препаратом «Спутником V».

- Смертность от Covid‑19 в мире выросла на 21% за неделю. За неделю в мире ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения.

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.