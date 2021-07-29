РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. В Щелковском МФЦ «Мои документы» на улице Свирская, 2А начало работу дежурное окно, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Дежурное окно в МФЦ «Мои документы» появилось по поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова и является дополнительной мерой на период высокого спроса на услуги МФЦ.

Прием и выдача документов будет осуществляться исключительно по предварительной записи. Записаться можно будет по телефону: 8(496)251-65-75. График работы: понедельник — пятница с 20:00 до 00:00. Вход со стороны автостоянки.