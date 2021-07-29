РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Бесплатные занятия по йоге будут проводить по вторникам в парке Талалихина Подольска, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Весь август по вторникам в 19:30 в парке Талалихина будут проходить бесплатные занятия по йоге. Преподаватель - сертифицированный тренер по хатха-йоге - Юлия Ганюченко. Занятия направлены на оздоровление организма. Построены уроки в последовательности - дыхание, блок силовых асан, растяжка и шавасана.

В ходе занятий акцент будут делать на определенной части тела, но прорабатывать будут также все составляющие. К занятиям приглашаются все желающие.