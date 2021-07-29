РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Жителю микрорайона Опалиха в подмосковном Красногорске объяснили, зачем гудят поезда на расположенной неподалеку железнодорожной станции, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь пожаловался, что железнодорожные составы каждую ночь громко и протяжно гудят, проезжая станцию Опалиха. По его словам, шум мешает спать. Горожанин попросил разобраться с нарушением ночного порядка со стороны машинистов или ввести тихие часы в ночное время.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин отметил, что вопрос уменьшения подачи звукового сигнала поездами находится в компетенции ОАО «РЖД» и его структурных подразделений.

«Согласно п. 96 Правил технической эксплуатации железных дорог РФ при приближении поезда к железнодорожным станциям, путевым постам, пассажирским остановочным пунктам и железнодорожным переездам (независимо от того, оборудованы они шлагбаумом или нет) машинист локомотива обязан подавать оповестительный сигнал - один длинный свисток локомотива», - добавил Аптекин.

Данное требование направлено на обеспечение безопасных условий эксплуатации железнодорожного транспорта и исключения случаев травматизма среди работников железнодорожной отрасли, пассажиров и людей, находящихся в непосредственной близости или контакте с объектами железнодорожного транспорта.

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации является основополагающим документом на железнодорожном транспорте, его требования являются обязательными к исполнению для работников ОАО «РЖД».

Кроме того, Аптекин сообщил, что при приближении поезда к железнодорожным станциям и перегонам, расположенным в черте крупных городов и населенных пунктов, курортных районов, подача звуковых сигналов должна производиться свистком малой громкости - за исключением случаев следования локомотивов в поездах с подталкиванием, возникновения угрозы наезда на людей или препятствия, а также необходимости подачи сигналов бдительности и тревоги.

Согласно ГОСТ 28466-90 «Межгосударственный стандарт. Тифоны и свистки сигнальные. Общие технические условия» общий уровень звукового давления свистка малой громкости составляет 105 дБ.

В соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» уровень шума с 7:00 до 23:00 должен быть менее 40 дБ, с 23:00 до 07:00 — 30 дБ.

По информации ОАО «РЖД» с персоналом проведен дополнительный инструктаж по вопросу соответствия звуковых сигналов санитарно-эпидемиологическим нормам.