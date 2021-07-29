Как сэкономить на проезде, расплачиваясь «Тройкой» в Подмосковье

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В Московской области начала работать программа лояльности поездок по карте «Тройка». Теперь обладатели транспортной карты смогут ежемесячно экономить до 35% на поездках на автобусах АО «Мострансавто» в Подмосковье.

Однако столичной транспортной картой в Московской области расплатиться можно не везде: с 1 февраля текущего года ее принимают только в некоторых автобусах «Мострансавто». Со списком маршрутов, где принимают «Тройку» по состоянию на конец апреля, можно ознакомиться здесь, всего их порядка 700. В автобусах, где доступна оплата московской транспортной картой «Тройка», наклеены соответствующие информационные стикеры.

Карта охваченных программой маршрутов постоянно расширяется. Со временем расплатиться «Тройкой» можно будет в любом пригородном автобусе.

Оплатить электричку «Тройкой» тоже можно, записав на нее соответствующие билеты в пригородной железнодорожной кассе, однако скидочная программа, о которой идет речь, касается только проезда на автобусах АО «Мострансавто».

Чтобы получить скидку, никаких манипуляций с картой проводить не нужно. Система сама автоматически рассчитает ее размер.

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