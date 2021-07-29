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Как сэкономить на проезде, расплачиваясь «Тройкой» в Подмосковье

Какой транспорт участвует в новой программе лояльности и как заработать скидку в 35% на поездки, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Где работает «Тройка»

© пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области начала работать программа лояльности поездок по карте «Тройка». Теперь обладатели транспортной карты смогут ежемесячно экономить до 35% на поездках на автобусах АО «Мострансавто» в Подмосковье.

Однако столичной транспортной картой в Московской области расплатиться можно не везде: с 1 февраля текущего года ее принимают только в некоторых автобусах «Мострансавто». Со списком маршрутов, где принимают «Тройку» по состоянию на конец апреля, можно ознакомиться здесь, всего их порядка 700. В автобусах, где доступна оплата московской транспортной картой «Тройка», наклеены соответствующие информационные стикеры.

Карта охваченных программой маршрутов постоянно расширяется. Со временем расплатиться «Тройкой» можно будет в любом пригородном автобусе.

Оплатить электричку «Тройкой» тоже можно, записав на нее соответствующие билеты в пригородной железнодорожной кассе, однако скидочная программа, о которой идет речь, касается только проезда на автобусах АО «Мострансавто».

Чтобы получить скидку, никаких манипуляций с картой проводить не нужно. Система сама автоматически рассчитает ее размер.

Как копить бонусы на карте «Тройка» и на что их можно потратить>>

2

Размер скидки

Расчетный период, за который накапливается скидка, составляет 30 дней. После каждой десятой поездки ее размер составляет 7%, соответственно, начиная с пятьдесят первой поездки, она станет максимальной — 35%. Стандартный тариф в рамках одной зоны на текущий момент — 36 рублей 74 копейки.

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3

Реальная экономия

© Фотобанк МО,   Александр Кожохин

Допустим, пассажир ежедневно перемещается в одной зоне на автобусе дважды в сутки — туда и обратно — в течение 30 дней, совершая 60 поездок. Соответственно, без скидки за поездки ему пришлось бы заплатить 2204,4 рубля (60*36,74). С учетом скидок в рамках программы лояльности цена поездки будет постоянно сокращаться (цифры могут немного отличаться в зависимости от принципов округления):

10*36,74 = 367,4 рубля за первые 10 поездок;

10*34,17 = 341,7 рубля с 11 по 20 поездку (каждый раз цена уменьшается на 7%);

10*31,6 = 316 рублей с 21 по 30 поездку;

10*29,02 = 290,2 рубля с 31 по 40 поездку;

10*26,45 = 264,5 рубля с 41 по 50 поездку;

10*23,88 = 238,8 рубля с 51 по 60 поездку (максимальная скидка — 35%).

Итого за 60 поездок пассажир заплатит 1818,6 рубля. Таким образом, экономия составит 385,8 рубля или порядка 17% за весь расчетный период.

Если же пассажир ездит на автобусе только в будние дни, то общее количество поездок составит в среднем 42 поездки (21*2). В этом случае расчет выглядит так:

10*36,74 = 367,4 рубля за первые 10 поездок;

10*34,17 = 341,7 рубля с 11 по 20 поездку;

10*31,6 = 316 рублей с 21 по 30 поездку;

10*29,02 = 290,2 рубля с 31 по 40 поездку;

2*26,45 = 52,9 рубля за 41 и 42 поездки.

Итого пассажир заплатит 1368,2 рубля вместо 1543,08 рубля. Он сэкономит 174,88 рубля или порядка 11%.

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