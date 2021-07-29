РИАМО - 29 июл. Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «Гиперторг» к административной ответственности. Компанию оштрафовали на 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее за неисполнение законного предписания, выданного Московским областным УФАС России, в отношении ООО «Гиперторг» было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дела на ООО «Гиперторг» наложен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Согласно части 2.1 статьи 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке и совершении предусмотренных антимонопольным законодательством РФ действий, направленных на обеспечение конкуренции, влечет наложение административного штрафа.

Для должностных лиц штраф составит от 16 тысяч до 20 тысяч рублей, либо им грозит дисквалификация на срок до 3 лет; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.