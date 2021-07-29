РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В среду вечером после дождя в микрорайоне Климовск Подольска наблюдалось большое количество крупных виноградных улиток на асфальте, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ранее кандидат биологических наук, руководитель секции «Экологии» ШНО «Поиск» в СОШ №29 Подольска Владислав Тропин объяснил, что количество моллюсков в муниципалитете начало расти несколько лет назад в связи с благоприятным для них климатом.

Огромное количество улиток выползло возле Больничного проезда на траву и асфальт, которые проложили у берега реки Петрицы. Днем виноградные улитки спят, а вечером становятся активными и выползают в поисках еды - живых растений. В среду вечером после дождя их было огромное количество. Некоторые экзепляры достигали диаметра панциря около 5 сантиметров, а нога не менее 10 сантиметров.

Виноградные улитки проявляют свою активность с весны и до первых холодов. Виноградных улиток можно употреблять в пищу, но специалисты не рекомендуют их есть, так как они могут переносить паразитов. Для ресторанов разводят улиток на специализированных фермах и кормят пряными травами для улучшения вкуса.