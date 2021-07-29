РИАМО - 29 июл. Злоумышленники могут использовать опросы и тесты в социальных сетях, чтобы украсть персональные данные, сообщил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

«Если мы говорим о соцсетях, вроде Facebook, в большинстве случаев, чтобы пройти опрос, необходимо учетной записи, которая проводит или от имени которой проводится опрос, предоставить доступ как минимум к своей учетной записи и ко всем данным, которые в этой учетной записи есть, включая контактную информацию, записи, фотографии, списки друзей», — сказал Лукацкий в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что это достаточно ценная информация. Ее можно продать, а вместе с другими данными, полученными из разных источников, - использовать во вред пользователю.

При этом закрытый аккаунт в случае прохождения тестов не поможет уберечь данные. Опросы и тесты требуют предоставить полный доступ, иначе не будет возможности их пройти.

Мошенники также могут интересоваться социальным портретом пользователя: чему он ставит лайки, чем интересуется, что предпочитает.