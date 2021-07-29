РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. В 2022 году в подмосковном Королеве откроют новый корпус Технологического университета, сообщает пресс-служба городской администрации.
Для нового корпуса Технологического университета было передано трехэтажное здание на улице Пионерской, 19А. Сейчас там идет ремонт и переоборудование под нужды студентов. Часть аудиторий почти готовы, но еще предстоит большой объем работы.
В этом корпусе планируется создать научно-испытательный центр аддитивных технологий инжинирингового центра. Окончание работ запланировано на 2022 год.
Сейчас в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» имени А. А. Леонова обучается свыше 6 тысяч студентов.
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