РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. В 2022 году в подмосковном Королеве откроют новый корпус Технологического университета, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для нового корпуса Технологического университета было передано трехэтажное здание на улице Пионерской, 19А. Сейчас там идет ремонт и переоборудование под нужды студентов. Часть аудиторий почти готовы, но еще предстоит большой объем работы.

В этом корпусе планируется создать научно-испытательный центр аддитивных технологий инжинирингового центра. Окончание работ запланировано на 2022 год.

Сейчас в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» имени А. А. Леонова обучается свыше 6 тысяч студентов.