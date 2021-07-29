РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Концерн «Калашников» и Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Госкорпорацию «Ростех») начинают совместные испытания комплекса для биатлона «Винтовка БИ-7-4 + патрон Олимп-БИ», сообщила пресс-служба института.

АО «Концерн «Калашников» и ЦНИИТОЧМАШ согласовали единую методику приемо-сдаточных испытаний комплекса «оружие-патрон»: винтовка БИ-7-4 и патрон «Олимп-БИ». Она распространяется на приемо-сдаточные испытания в части определения кучности стрельбы винтовок БИ-7-4 производства АО «Концерн «Калашников» и патронов «Олимп-БИ», созданных на АО «ЦНИИТОЧМАШ».

Методику разработали в рамках соглашения о сотрудничестве между АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО «Концерн «Калашников» и ООО ФБ «Союз биатлонистов России». Его заключили в апреле 2019 года с целью создания российского комплекса «патрон – оружие» для биатлона.

Окончательная приемка винтовок БИ-7-4 пройдет патронами «Олимп-БИ» на испытательной станции АО «Концерн «Калашников». Ранее партия этих патронов прошла испытания на полигоне АО «ЦНИИТОЧМАШ».

Из закрепленной винтовки производят четыре группы выстрелов, по пять в каждой. Между группами выдерживают временной интервал. Методика испытаний имитирует прохождение индивидуальной гонки 20 (15) километров с четырьмя огневыми рубежами. Темп стрельбы при испытаниях соответствует среднему темпу стрельбы спортсменов.

Испытания винтовок БИ-7-4 будут проходить на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ, так как именно здесь действует Государственная испытательная станция (ГИС) по испытаниям ручного огнестрельного оружия гражданского и служебного назначения и боеприпасов к нему.

Испытания пройдут при температуре воздуха 25°C ± 10°C и при температуре -20°C.

Патроны серии «Олимп» разработали в ЦНИИТОЧМАШ к Олимпийским играм 1980 года. С тех пор советские и российские спортсмены с помощью этих патронов завоевали свыше 250 золотых медалей на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, установили более 100 мировых и европейских рекордов.

По оценкам спортсменов и экспертов, патроны «Олимп» отличает повышенная ветроустойчивость и высокая кучность стрельбы. В семейство «Олимпа» входит девять групп патронов. Например, патроны «Олимп-БИ» и «Олимп В» предназначены для использования на ответственных соревнованиях, патроны «Олимп-0» и «Олимп-Экспансия» - для начальной подготовки спортсменов, «Олимп-Рубеж» - для тренировочных стрельб и соревнований, «Олимп-Испытательный» - для изготовителей оружия.