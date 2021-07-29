РИАМО - 29 июл. Исследование показало, что 45% жителей России вешают трубку при звонках мошенников, пишет газета «Известия».

Однако некоторые продолжают разговор либо из любопытства, либо ради забавы и троллинга. Но в полицию докладывают о злоумышленниках лишь четверть опрошенных.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют всегда прерывать такие звонки: даже если клиент знает, что разговаривает с мошенником, он может назвать важную информацию.

Выяснилось, что мошенники звонили уже 76% россиян. Только каждому десятому преступники звонили единожды.

Еще исследование показало, что защиту на смартфоне от нежелательных номеров использует половина россиян.

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