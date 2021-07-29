РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Подольские спасатели деблокировали водителя, пострадавшего в результате столкновения двух большегрузов на ЦКАДе, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

27 июля на 216-м километре внешней стороны ЦКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух КамАЗов. В 18:58 дежурная смена спасателей ПСЧ-309 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», руководимая спасателем (старшим смены) Александром Силантьевым, выехала к месту ДТП.

По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель большегрузной фуры не справился с управлением и въехал в стоящую на обочине по направлению движения цистерну дорожной службы. При столкновении пострадал водитель фуры, который был зажат в искореженной кабине большегруза. Пострадавшего пришлось незамедлительно деблокировать силами смены спасателей с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента, предварительно обесточив грузовик, отключив систему электроснабжения тягача от аккумулятора.

Эвакуированного передали бригаде медицины катастроф, у которого медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и позвоночника.