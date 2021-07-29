РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. В подмосковном Красногорске могут построить веломаршрут, охватывающий главные достопримечательности округа, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры, туризма и молодежной политики.

На этой неделе в администрации горокруга прошло первое обсуждение проектных решений по организации инфраструктуры велосипедного транспорта. В нем приняли участие замглавы Евгений Владимирский, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Вадим Елизаров и представители велосообщества Красногорска.

Первоначальная задача – подготовить план по созданию и развитию внутримуниципальных велосипедных маршрутов с учетом предложений комитета по туризму Московской области. Проект долгосрочный. Для его воплощения на первом этапе предстоит создать велосипедную инфраструктуру на территории муниципалитета, которую затем объединят в веломаршруты региона.

Первый шаг по созданию велосипедной инфраструктуры в Красногорске был сделан в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», построены велосипедные дорожки на территории городского округа. Велосипедная инфраструктура планируется с учетом туристического движения и развития спорта.

Велотрасса пройдет через главные достопримечательности Красногорска – музей-усадьбу «Архангельское», усадьбу Знаменское-Губайлово, музей техники Вадима Задорожного, Красногорский филиал музея Победы, набережную вдоль Москвы-реки в Павшинской пойме.