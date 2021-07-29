РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил качество проведенного ремонта кровли на площади 300 кв. метров в пятиэтажном доме №14 на улице Чехова в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы проведены УК «Квартал» по обращениям жителей дома на средства, собранные по статье «Текущий ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме».

Вначале были удалены все сломанные ветром большие ветки высоких деревьев, которые могли служить причиной повреждения кровли. Их спилили, измельчили дробилкой и вывезли. Крышу ремонтировали там, где были зафиксированы протечки. Во время обследования было выявлено восемь таких квартир.

«Подход к решению данного вопроса у УК «Квартал» правильный — она не только ликвидирует протечки на крыше, но и компенсирует затраты на ремонт, если протечка образовалась именно из-за прохудившейся кровли. Работы сделаны. В данном случае капитальная замена всей кровли не предполагалась, только текущий ремонт в проблемных местах, и он проведен оперативно», - сказал Ефимов.

Он добавил, что каждый житель может выдвинуть свое предложение по благоустройству. Лучшие проекты могут войти в региональную программу инициативного бюджетирования. Так, в 2022 году проект благоустройства сквера напротив Московского областного онкодиспансера в микрорайоне Южный планируют вынести на голосование на портале «Добродел».