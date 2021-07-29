РИАМО - 29 июл. В России предлагают отменить лицензирование управляющих компаний (УК), которые занимаются обслуживанием жилых домов, пишет газета «Известия».

Лицензирование УК предлагают заменить на обязательное вступление таких фирм в саморегулируемые организации (СРО).

«Качество управления улучшилось: ответственность УК повысилась. Но все же пока работа управляющих компаний находится на довольно низком уровне», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Советник мэра Москвы по ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что следует отменить лицензирование на конкретные дома, но не полностью перекраивать законодательство.

«Нужно идти путем совершенствования Жилищного кодекса в части управления домами и лицензирования УК, параллельно развивать СРО в жилищной сфере. После того, как УК вступят в СРО, лицензирование отомрет само по себе», — считает Качкаев.

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