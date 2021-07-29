РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» напомнил горожанам историю железнодорожной станции Нахабино.

Железнодорожной станции Нахабино Спасский посвятил еженедельную рубрику «Красногорск ретро».

Он напомнил, что 120 лет назад со стороны Волоколамска к старинной деревне Болдино, позднее вошедшей в состав Нахабина, приблизилась ветка Московско-Виндавской железной дороги. Название станции присвоили в честь большого села, известного с XV века.

Нахабинцы семьями приходили смотреть на бегущие поезда. Цвета вагонов отличались по классам: первый класс был окрашен в синий цвет, второй - в золотисто-желтый, третий - в зеленый и четвертый - в серый цвет.

Позднее станция стала первым товаро-пассажирский узлом на этой дороге. Там построили типовой деревянный вокзал, водонапорную башню и пристанционные здания.

Год назад состоялось торжественное открытие платформы МЦД-2 Нахабино. По технической оснащенности, безопасности и доступности станция не уступает европейским вокзалам. Сегодня его пассажиропоток составляет больше 20 тысячи пассажиров в сутки.