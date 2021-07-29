РИАМО - 29 июл. Спортсменки из России выиграли серебряные медали в академической гребле на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская показали время 6:51.45. Они выступали в финале парных двоек и уступили лишь новозеландкам чуть более секунды (6:50.19).

Бронзу завоевали спортсменки из Канады Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Олимпиада-2020 началась 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Ранее россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.