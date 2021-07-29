РИАМО - 29 июл. В четверг в 15:00 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подведет итоги месяца в прямом эфире, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Эфир можно будет посмотреть на телеканале «360».
Вопросы во время трансляции можно задать в аккаунтах губернатора в соцсетях и на страницах в соцсетях телеканала.
Ранее Воробьев напомнил местным властям о необходимости результативной работы.
«Власть нужна для того, чтобы решать проблемы. Мы собираем наказы, рассматриваем и структурируем их, определяем, что решать в первую очередь. Я хочу, чтобы наша команда дальше эволюционировала, росло качество нашей коммуникации», — подчеркивал губернатор.
Он также отметил важность диалога с жителями.
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