РИАМО - 29 июл. В четверг в 15:00 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подведет итоги месяца в прямом эфире, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Эфир можно будет посмотреть на телеканале «360».

Вопросы во время трансляции можно задать в аккаунтах губернатора в соцсетях и на страницах в соцсетях телеканала.

Ранее Воробьев напомнил местным властям о необходимости результативной работы.

«Власть нужна для того, чтобы решать проблемы. Мы собираем наказы, рассматриваем и структурируем их, определяем, что решать в первую очередь. Я хочу, чтобы наша команда дальше эволюционировала, росло качество нашей коммуникации», — подчеркивал губернатор.

Он также отметил важность диалога с жителями.