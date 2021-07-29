РИАМО - 29 июл. Городские службы столицы устранили разлитие битума на 48 км МКАД, теперь на участке сможет проезжать транспорт, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее на внутренней стороне 48 км МКАД, в районе Востряковского кладбища, грузовой автомобиль не справился с управлением и опрокинулся. Движение по внутренней стороне было перекрыто и затруднено на несколько километров.

На данный момент движение восстановлено.

Все полосы полностью расчищены. Движение восстановлено. Работали 30 специалистов и 10 единиц спецтехники.