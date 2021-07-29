РИАМО - 29 июл. В поселении Сосенское в новой Москве построят надземный пешеходный переход через трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Проект реализуется в рамках строительства транспортных развязок на данной магистрали, на участке от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны», — сказал главный архитектор столицы, первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

По его словам, в переходе выполнят остекление и белую отделку из металлокассет, чтобы придать конструкции визуальную легкость. Кроме того, у перехода будет три лестничных схода с пандусами для колясок. Его длина составит порядка 100 метров, а общая площадь застройки будет достигать около 1 тысячи квадратных метров.

Проект пешеходного перехода вблизи улицы Александры Монаховой одобрила Москомархитектура.