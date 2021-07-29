РИАМО - 29 июл. В Подмосковье до 08:00 31 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за чрезвычайно пожароопасности 5 класса местами, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Воронежской области. В Ивановской, Владимирской, Липецкой, Брянской, Курской и Белгородской областях объявлен предыдущий, «желтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В четверг в Подмосковье и столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 29 градусов.

30 июля будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит плюс 16-18 градусов, днем — 26-28 градусов. 31 июля ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков, порывы ветра местами усилятся до 15 м/с. Ночью будет 16-18 градусов, днем — 26-28 градусов.

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