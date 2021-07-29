РИАМО - 29 июл. В столице отремонтируют памятник поэту Михаилу Лермонтову на Новом Арбате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время завершается разработка проекта ремонта монумента», — рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Ремонт бронзового бюста Лермонтова запланирован на 2022-2023 годы. На нем поэт изображен в шинели и офицерском мундире. Напротив него расположен Дом-музей имени М.Ю. Лермонтова, где он жил с 1829 по 1832 год.

С 2022 по 2023 годы в Москве планируют отремонтировать памятники Булату Окуджаве, Михаилу Шолохову и другим известным личностям.