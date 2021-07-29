РИАМО - 29 июл. В центре столицы, а также в районах Сокольники и Хорошевский вводят временные ограничения движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

29 и 30 июля ограничат движение на улицах Маргелова, Бориса Петровского и Советской Армии. Данные ограничения вводят для проведения торжественного мероприятия. Их снимут 30 июля в 11:00.

2 августа в период с 6:00 до 12:30 нельзя будет проехать по Ильинке. В полночь на этой улице также запретят парковаться. Парковку откроют в 12:30.

Кроме того, из-за проведения инженерных работ на участке Сокольнического Вала будет доступно движение по одной полосе в обоих направлениях с 4 августа 2021 года по 30 января 2022 года.

Ограничения движения на одной полосе также введут на 1-й Рыбинской улице от дома 1 до пересечения с Сокольническим Валом с 30 января по 25 августа 2022 года.