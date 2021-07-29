РИАМО - 29 июл. Полицейские задержали участников этнической группы, которые специализировались на кражах машин корейского производства. Общая сумма ущерба от всех преступлений превысила 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, полицейскими из ГУ МВД России по Подмосковью и УМВД России по Ленинскому округу.

«Установлено, что в ночное время злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов на ул. Лесной г. о. Дзержинский», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские за несколько часов установили подозреваемых. Их задержали в «гараже-отстойнике» в Рузском округе. Подозреваемыми оказались двое уроженцев Средней Азии в возрасте 41 года. В том же гараже обнаружили краденую иномарку. Затем в Ленинском округе задержали их сообщника – 38-летнего уроженца Закавказья.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, которые использовались во время преступления, оборудование для вскрытия охранным систем и запуска двигателя автомобиля. Были также обнаружены 2 машины, украденные ранее.

По словам Петровой, есть основания полагать, что подозреваемые причастны еще к 6 аналогичным кражам в Подмосковье. Общая сумма ущерба от всех преступлений превысила 7 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела. Сейчас проводятся дополнительные мероприятия для установления и задержания возможных соучастников.

Один подозреваемый был задержан, двух других арестовали.